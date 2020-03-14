شكرا لقرائتكم دعم القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال لمواجهة آثار فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-14 دعم القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال لمواجهة آثار فيروس كورونا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements قررت المملكة دعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال؛ لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا. وكانت المملكة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما تم الإعلان عن الحصيلة النهائية للمصابين، والتي بلغت 103 حالة، بعد تسجيل 17 حالة جديدة اليوم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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