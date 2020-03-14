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دعم القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال لمواجهة آثار فيروس كورونا

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2020-03-14

دعم القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال لمواجهة آثار فيروس كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قررت المملكة دعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال؛ لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

وكانت المملكة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما تم الإعلان عن الحصيلة النهائية للمصابين، والتي بلغت 103 حالة، بعد تسجيل 17 حالة جديدة اليوم.

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