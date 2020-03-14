شكرا لقرائتكم منح ميدالية الاستحقاق لـ94 مواطنًا لتبرعهم بالدم 10 مرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - واس صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 94 مواطناً نظير تبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المواطنين الممنوحين هذه الميدالية وهم : ريان دشاش, ريان البخاري, نايف الفريان, ريان الحربي, ثامر المطيري, نواف الدعجاني, وليد الحماد, إبراهيم الهليل, أحمد ال شعوان, سلطان الجارالله, ماجد السيد, حمد الفوزان, إبراهيم العجلجي, محمد المحيسني, فهد الأصفر, سليمان الراشد, فهد الفهيد, نايف العقيلي, الرقيب أول / محمد النفيعي, الرقيب أول / علي سفياني, رشود الرشود, سليمان الشهري, سلطان القحطاني, محمد الرويلي, العريف / عائض السبيعي, سعود العتيبي, عبدالرحمن الصالع, عبدالله القادري, سعود ال جراد, بكر العبدالمحسن, المقدم / الأمير / سعود ناصر ال سعود, محمد القاسم, علي حمق, بدر الشبري, عبدالله العريفي, حسن المزلعي, خالد الضرغام, عبدالحميد العيد, صالح الغامدي, أحمد السيد, فيصل الحارثي, عبدالعزيز العنزي, أنس الخاني, الوكيل الرقيب / عبدالله الداود, الجندي أول / يوسف العبدالحي, محمد البريك, سعد العياف, جمانه الشهري, جلعود الجلعود, أحمد اليتمي, عبدالله أبو شقاره, يزيد العمري, عبدالعزيز الشهراني, نايف بحري, عبدالعزيز الأحمري, الرائد / عبدالرحمن الشمراني, الوكيل الرقيب / طلال الغامدي, عبدالحليم بهاي, أحمد فلاته, مصعب المجلولي, العريف / محمود فقاص, موفق أبو الريش, عبدالله المالكي, عمر باعجاج, فؤاد بخاري, سرحان الزهراني, الوكيل الرقيب / فرحه الغامدي, مرعي القرني, توفيق الغامدي, العريف / أحمد الغامدي, نجاء الغامدي, فيصل المدني, فيصل العنزي, الوكيل الرقيب / أحمد الرويلي, النقيب / سعد العنزي, الملازم أول / سلمان العنزي, المقدم / سالم العنزي, عمر الشراري, زولان العسيري, خضر البلوي, محمد الرويلي, ثامر الرويلي, ضيف الله الرويلي, تركي العنزي, عبدالعزيز الرويلي, بريم الرويلي, فهد العنزي, سلامه الرويلي, العريف / مبخوت الصيعري, الرقيب / فهد الكري, محمد المالكي, العريف / عماد اللحياني, خالد العنزي, الجندي أول أحمد الحربي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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