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جامعة القصيم تخفض نسبة حضور الموظفين الإداريين لـ 50%
يتم العمل عن بعد خلال فترة غياب الموظف
متابعات الخليج 365 - القصيم
وجه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم، بخفض عدد الحضور الفعلي للموظفين والإداريين بنسبة 50%، ابتداء من يوم الاثنين الموافق 21/ 7/ 1441هـ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة موظفيها.
وتضمن القرار أن يمارس الموظف أعماله في أيام غيابه بطريقة العمل عن بعد، كما نص القرار على عدم السماح للموظف بالحضور لمقر عمله ليومين متتاليين، مع التأكيد على كل جهة بترتيب ذلك بين موظفيها، وحتى إشعار آخر.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ بداية انتشار الفيروس، والتي تضمنت إلغاء العديد من الفعاليات والحملات والأنشطة الجامعية، التي كانت مجدولة ومقررة في هذا الوقت من العام الدراسي.
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