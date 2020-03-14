تفعيل 19 ألف شعبة عبر برنامج «رافد» بجامعة الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة
فعلت جامعة الباحة 19,268 شعبة عبر برنامج «رافد» التعليم عن بعد، إضافة إلى تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس من الجنسين على آليات استخدام الفصول الافتراضية وأنماط التعليم عن بعد.
وأكدت الجامعة أنه بتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله الحسين جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج رافد لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة صباحا ومساء طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة، وتأتي هذه الخطة بعد تعليق الدراسة الموقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
عدد المستخدمين لبرنامج رافد من 7/14 إلى 7/17
- 15,326 طالبا وعضو هيئة تدريس
- تنفيذ 2350 واجبا الكترونيا
- 381 اختبارا
إحصاءات الفصول الافتراضية
- 1372 محاضرة مسجلة
- 7852 فصلا افتراضيا جرى إنشاؤها
- حضور 74,210ساعات الاتصال عن بعد
- 7013 ساعة
- ساعات المحاضرات المسجلة
- 490 ساعة
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