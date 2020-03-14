المملكة تتصدى لكورونا بإجراءات استباقية صارمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة
إجراءات استباقية واستثنائية صارمة اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19 » ومنع انتشاره، مستندة على خبراتها الواسعة والتراكمية في إدارة الحشود ومنع وفادة الأمراض، وذلك منذ بداية تفشيه في بعض الدول، حيث اعتبرت الإجراءات الاحترازية المتخذة احترافية، وحدت من انتشار المرض على أراضيها، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بجهود السعودية في التصدي للفيروس.
في المقابل وصل عدد الحالات المسجلة بالفيروس بحسب وزارة الصحة إلى 103 إصابات، حيث تم تسجيل 17 حالة جديدة، الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول في منشأة صحية بالأحساء، والثانية لمواطن كان مخالطا لحالة أعلن عنها سابقا، وهو معزول في مستشفى بالقطيف.
وأضافت الصحة أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية بالقطيف، بينما الحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي بجدة، وهي قادمة من إيران.
وأوضحت أن هناك 12 حالة إصابة بكورونا في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقا، وحالة لأمريكي، كان مخالطا لحالة أعلن عنها سابقا، و 3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و 4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، وحالة لمقيم فرنسي قادم من بلاده عن طريق الإمارات.
وأشارت إلى أن من بين تلك الحالات حالة كانت بوضع حرج وتحسنت أمس، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري
تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.
أبرز الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس:
- تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.
- تعليق كل الأنشطة والمسابقات الرياضية.
- تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي موقتا.
- تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول الموبوءة.
- إيقاف تصدير المنتجات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من »كورونا«.
- تعليق إصدار التأشيرات السياحية الالكترونية موقتا للدول الموبوءة.
- تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف موقتا.
- تعليق الدراسة موقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة حتى إشعار آخر.
- العزل الصحي لمصابي كورونا.
- الحجر المنزلي لمدة 14يوما على جميع القادمين من خارج المملكة.
- تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب لأسباب وقائية.
- تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات في جميع الجوامع والمساجد.
- تعليق سفر المواطنين والمقيمين موقتا من وإلى كل من: الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.
- إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول الموبوءة.
- تعليق الحضور الجماهيري في المنافسات الرياضية بكافة الألعاب.
- إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر.
- وضع سواتر حول الكعبة المشرفة لحمايتها من اللمس.
- إيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم موقتا بجميع أمانات وبلديات المملكة.
- إلزام جميع المسافرين القادمين إلى المملكة الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة، أو التعرض لغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
- تعليق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 حتى إشعار آخر.
- تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات والفنادق.
- تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق في جميع الصلوات الخمس والتأكيد على خطباء الجوامع بألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
- السماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد غير الجوامع، إذا كان الجامع القريب يزدحم بالمصلين.
- أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بحرمة شهود الجمعة والجماعة للمصابين بكورونا، ومن خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له بعدم شهود الجمعة والجماعة.
- تأجيل القمتين السعودية الأفريقية، والعربية الأفريقية.
- تعليق زيارة المرضى المنومين في بعض المناطق.
- إلغاء البصمة في عدد من الدوائر الحكومية.
- إيقاف الدخول من المنافذ البرية بالهوية واستبدالها بالجواز.
- إيقاف إقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات في الوزارات والجهات الحكومية والمدنية.
- تعليق دوام مراكز الرعاية النهارية والتأهيل المهني.
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