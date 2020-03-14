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المملكة تتصدى لكورونا بإجراءات استباقية صارمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

إجراءات استباقية واستثنائية صارمة اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19 » ومنع انتشاره، مستندة على خبراتها الواسعة والتراكمية في إدارة الحشود ومنع وفادة الأمراض، وذلك منذ بداية تفشيه في بعض الدول، حيث اعتبرت الإجراءات الاحترازية المتخذة احترافية، وحدت من انتشار المرض على أراضيها، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بجهود السعودية في التصدي للفيروس.

في المقابل وصل عدد الحالات المسجلة بالفيروس بحسب وزارة الصحة إلى 103 إصابات، حيث تم تسجيل 17 حالة جديدة، الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول في منشأة صحية بالأحساء، والثانية لمواطن كان مخالطا لحالة أعلن عنها سابقا، وهو معزول في مستشفى بالقطيف.

وأضافت الصحة أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية بالقطيف، بينما الحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي بجدة، وهي قادمة من إيران.

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وأوضحت أن هناك 12 حالة إصابة بكورونا في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقا، وحالة لأمريكي، كان مخالطا لحالة أعلن عنها سابقا، و 3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و 4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، وحالة لمقيم فرنسي قادم من بلاده عن طريق الإمارات.

وأشارت إلى أن من بين تلك الحالات حالة كانت بوضع حرج وتحسنت أمس، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري

تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

أبرز الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس: