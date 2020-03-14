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أمطار على المناطق.. واستقرار موجة التقلبات المناخية اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

فيما هطلت أمطار على مناطق ومحافظات عدة بالمملكة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ذلك يعود إلى موجة التقلبات التي تشهدها المملكة بسبب منخفض جوي متعمق، مشيرة إلى هذه الموجة ستنتهي اليوم.

كما هطلت صباح أمس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددا من محافظات المنطقة ومراكزها التابعة لها.

وهطلت أمس الأول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت محافظة القريات ومراكزها الحديثة والعيساوية والناصفة والوادي وغطي، ومحافظة طبرجل ومراكزها، النبك أبوقصر وبسيطاء وميقوع وأم نخيله، ومركز عذفاء شرق مدينة سكاكا.

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وشهدت مكة المكرمة وضواحيها أمس الأول أمطار خفيفة، فيما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف شملت الهدا والشفاء وطريق الملك فهد طريق الدائري وأحياء شهار والردف والسداد والوسام وقروى والمثناه، سالت على إثرها الأودية والشعاب، كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة جدة.

في المقابل نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وذلك وفقا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد الغامدي أن الإنذار الوارد من الأرصاد يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع لأمواج البحر للمواقع الساحلية بالمنطقة ومحافظة جزر فرسان مع تدني مدى الرؤية.

ودعا الجميع لأخذ الحيطة وتوخي الحذر عند القيادة في وسط الأجواء الغابرة وخاصة أثناء تدني مدى الرؤية، ويهيب بالجميع إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الأرصاد، تجنبا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه على الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الحالات.

ونبهت الأرصاد ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا وخباش.