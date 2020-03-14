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تعهدات على أصحاب صالات أفراح نجران للحد من كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

نفذت أمانة منطقة نجران أمس في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، جولات ميدانية للتأكيد على تطبيق قرار تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، وأخذ التعهدات على أصحابها للالتزام بتنفيذ القرار حرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاما بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، كما تتواصل أعمالها الرقابية الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية للتأكيد على توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة.

كما كثفت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها أعمالها في صيانة وتنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جرى رش مزيج من المواد المطهرة والمنظفات على مقاعد الحدائق العامة واللافتات، وفي الشوارع وتطهير الأرضيات والأسطح يوميا، للتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للأمانة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت أمانة نجران المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة من خلال البعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر للتبليغ عن حالات الاشتباه.