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الصحة: إجازة طبية للملتزمين بالحجر المنزلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

شددت وزارة الصحة على أن كل مسافر قدم إلى المملكة من تاريخ 13 مارس الحالي وما بعده فإنه يجب أن يبقى في الحجر المنزلي وسيمنح إجازة مرضية تعادل مدة حجره.

وحددت الصحة دولا أخرى يجب على القادمين منها البقاء في الحجر المنزلي لكل من قدم منها وسيعطى القادمون منها إجازات طبية بتواريخ معينة، حيث حددت أسماء هذه الدول والتواريخ عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر، مشيرة إلى أنه بإمكانهم الحصول على الإجازة عبر تطبيق صحتي، من خلال الرابط المخصص، وأوضحت أنه يمكن الدخول على التطبيق والنقر على خيار الإجازات المرضية، حيث ستعرض واجهة التطبيق تفاصيل الإجازة المرضية من «مدتها، والمنشأة الصحية الذي كان الكشف فيها واسم الطبيب ... إلخ» وبعدها ينقر على أيقونة المشاركة في أسفل الصفحة واختيار التطبيق المراد المشاركة من خلاله أو خيار الطباعة واستعراض الإجازة وطباعتها.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلا للجهود المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمرارا للتدابير الوقائية المطبقة حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع والحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات.

إجازات طبية بحسب تواريخ القدوم:

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28 فبراير وما بعده

للقادمين من (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، إيطاليا، تركيا، سنغافورة، مصر، العراق، لبنان، سوريا، إيران)

8 مارس وما بعده

للقادمين من (فرنسا، أسبانيا، إندونيسيا، سويسرا، ألمانيا)

11 مارس وما بعده

للقادمين من (بريطانيا، النمسا، الدنمارك، أمريكا، هولندا، النرويج، السويد)