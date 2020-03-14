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مركز للأزمات الصحية مزود بأحدث التقنيات في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني المقر الجديد لمركز القيادة والتحكم الذي تستخدمه الصحة في الطائف لإدارة الأزمات الصحية وأحداث الطوارئ الكبرى الذي يرتبط بمركز القيادة والتحكم الرئيسي بالوزارة.

ويضم المركز أحدث تقنيات الربط والاتصال المرئي وأجهزة المتابعة والمراقبة، ويعمل على إدارة أحداث الأزمة الصحية الحالية لفيروس كورونا الجديد بالمحافظة والمحافظات التابعة لها، من خلال فريق عمل على مدار الساعة لإدارة نحو 14 ألف موظف وموظفة في مختلف المجالات الصحية والطبية هم مجموع منسوبي صحة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عضو مركز القيادة عبدالهادي الربيعي أن المركز يعد نقلة نوعية جرى تجهيزه في وقت قياسي لتأمين مقر دائم للمركز، مشيرا إلى أن الصحة اعتمدت تفعيل المركز بالتزامن مع المركز الرئيس بالوزارة للسيطرة على الفيروس وإدارة جميع المستجدات على مدار الساعة وبشكل سريع ومنظم.

وأضاف أن المركز معني بإدارة الأزمات الوبائية، وهو مختلف عن مركز القيادة والسيطرة الذي يجري تفعيله في حالة الكوارث والحوادث لإدارة الحالات الطارئة الكبرى ميدانيا الذي تفعله صحة الطائف غالبا خلال موسم الحج وفي الأحداث الكبرى.

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وأكد أن المركزين يجمعان قيادات الصحة الرئيسة لإدارة الحدث ومنح الصلاحيات والتوجيهات لفرق العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية والميدان للسيطرة على الحدث والتواصل المباشر مع مراكز القيادة الأخرى بالوزارة، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى.

المركز يرتبط به:

15 مستشفى تتبع لصحة الطائف

121 مركزا للرعاية الصحية

12 مركزا متخصصا