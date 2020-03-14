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تعليق الرحلات الجوية الدولية أسبوعين.. والداخلية تستثني حالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارا من الـ11 صباح اليوم، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو طبق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم طبقا لما أكده مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وأوضح المصدر أنه وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن.

وبين أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقا للاجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين، مشيرا إلى أن الصحة بالتعاون مع الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة سترتب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع.