شكرا لقرائتكم خبر

200 ألف مستفيد من خدمات تواصل العدل الموحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

قدم مركز التواصل الموحد 1950 التابع لوزارة العدل خدماته لنحو 200 ألف مستفيد منذ انطلاق أعماله الشهر الماضي.

وفي ضوء اتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم خلال الفترة الحالية، أصبح المركز يعمل على مدار الساعة لخدمة المستفيدين، ويقدم خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الالكتروني، إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتيا عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الالكتروني على 1950moj.gov.sa، إضافة إلى خدمة «المحادثة المباشرة» لمتصفحي البوابات الالكترونية للوزارة.

يذكر أن مركز التواصل الموحد 1950 بدأ أخيرا بتقديم خدمات التوثيق

هاتفيا عبر 3 خطوات لأهالي محافظة القطيف، خلال الأوقات المحددة لذلك وهي من الأحد حتى الخميس (من الـ 7:30 صباحا حتى 9 مساء)، ومن الجمعة إلى السبت (من الـ 1 مساء حتى 6 مساء)، فيما يقدم خدماته الأخرى على مدار الساعة.

أهداف المركز