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إغلاق الأضرحة.. والأرقام الرسمية اقتربت من 13 ألفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ حتى ظهر أمس 12 ألفا و729 والمتعافين 4339 والمتوفين 611 حالة.

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1365 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 12 ألفا و729 حالة حتى الآن.

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وذكر التليفزيون الإيراني الرسمي أنه سوف يتم إغلاق ضريح الإمام علي الرضا في إيران، الذي يزوره ملايين من المسلمين الشيعة في مدينة مشهد المقدسة كل عام، خلال عطلة رأس السنة الجديدة في العشرين من الشهر الحالي بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).

وقال عمدة مشهد محمد رضا إن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي أصبح فيه «الوضع في مشهد أكثر حدة»، وتمر المدينة بالأسبوع الأكثر حسما في المعركة ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت السبت وكالة بلومبرج.

يشار إلى أن إيران مثلها مثل الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية من بؤر فيروس كورونا.