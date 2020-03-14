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تركيا تلاحق 11 عنصرا من حزب العمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ أنقرة أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، أن قوات الأمن التركية قامت «بتحييد 11 إرهابيا» من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وقالت الوزارة على تويتر إن ما وصفتهم بالإرهابيين تم تحييدهم في منطقة «متينة» في عمليات مدعومة جوا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية.



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