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ترمب يحمل طهران مسؤولية هجوم التاجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، النظام الإيراني مسؤولية الهجوم الصاروخي على قوات التحالف في معسكر التاجي شمال بغداد، وأكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي.

من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي استدعاء السفير السويسري بطهران بصفة أن بلاده راعية للمصالح الأمريكية في إيران، وذلك للاحتجاج على تصريحات ترمب، وقال «لقد تم إبلاغ راعي المصالح الأمريكية بأنه على الرئيس الأمريكي بدلا من اتهام الآخرين، الإقرار بسياسات أمريكا الخاطئة في التواجد في العراق».

وأضاف موسوي أنه تم توجيه التحذير خلال استدعاء السفير السويسري إزاء أي إجراء غير مدروس من الجانب الأمريكي وتداعيات ذلك.