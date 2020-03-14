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جامعة الطائف تحول الاختبارات إلى تقويم مستمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

حولت جامعة الطائف 12686 شعبة دراسية إلى نظام الفصول الافتراضية، بعد تفعيلها الخطة الأكاديمية العاجلة للتحول إلى منصات التعلم الرقمي والفصول الافتراضية.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن الجامعة حرصت منذ سنوات على تفعيل جميع محاور التعليم الالكتروني بنطاقات عدة، سواء من خلال منصات إدارة التعلم الالكتروني، أو منصات التعليم المفتوح المنتشرة حاليا على منصات التعلم الرقمي.

وأوضح أن الخطة الأكاديمية العاجلة شملت محاور عدة، أبرزها تحويل جميع المقررات إلى فصول افتراضية، وتحويل الاختبارات إلى تقويم مستمر مبني على المهمات الحقيقية والفحوصات الالكترونية السريعة.

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وبين الدكتور الأسمري بأن التعليمات كانت واضحة باستمرارية الدراسة عبر الفصول الافتراضية، لافتا إلى أن المؤشرات سجلت حضورا عاليا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ما أكد جاهزية جامعة الطائف في هذا المجال.

من جانبه أشار عميد التعليم الالكتروني وتقنية المعلومات الدكتور فواز العسيري، إلى تحويل جميع الشعب الدراسية التي تدرس حضوريا إلى نظام الفصول الافتراضية، وشمل ذلك 12,686 شعبة دراسية تدرس

للطلاب والطالبات في فرع الجامعة الرئيس بالحوية، وفروعها في محافظات تربة ورنية والخرمة.

وبين بأن العمادة تقدم الدعم الفني لجميع الشعب الدراسية الافتراضية، لافتا إلى التفاعل الكبير والتزامن بين هذه الشعب بما يصل إلى 371 محاضرة متزامنة.