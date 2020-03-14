شكرا لقرائتكم خبر

55 ألف وحدة سكنية في مكة بمتوسط قسط شهري 1100 ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أتاح برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان لمستفيديه في منطقة مكة المكرمة، عمليات الحجز لأكثر من 55 ألف وحدة سكنية متنوعة من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، إذ تتوزع هذه الوحدات في 12 مشروعا حيويا متكاملة الخدمات، في مكة المكرمة وجدة والطائف، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، فيما تأتي معظمها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي بدأ البرنامج في توفيرها على مستوى بعض المدن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن الاستفادة من هذه الوحدات عن طريق اختيارها الكترونيا عبر تطبيق وموقع سكني الالكتروني اللذين يتيحان إنهاء جميع إجراءات التملك بكل سهولة ويسر دون مراجعة أي جهة، يشمل ذلك الحصول على عروض الأسعار التمويلية وتوقيع عقود التملك الكترونيا، منوها إلى أن متوسط القسط الشهري لتلك الوحدات يصل لنحو 1100 ريال، وبأسعار إجمالية تبدأ من 250 ألف ريال.

Advertisements

وتضم منطقة مكة المكرمة 12 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء، موزعة في مواقع استراتيجية، تتنوع بين الشقق والفلل والتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية، ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

وتتوزع تلك المشاريع بالقرب من عدد من المنشآت الحيوية، مثل (مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطات قطار الحرمين وغيرها) من المنشآت والخدمات ذات الأهمية، ويحدها عدد من الطرق والشوارع الرئيسية لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وتضم مدينة جدة 8 مشاريع توفر 44,626 وحدة سكنية، هي (بوفارديا سيتي، فينان، الجوهرة ريزيدنس، روابي الحجاز، ربى جدة، أعالي جدة، تلال الغروب، أبراج بوابة التحلية 1)، فيما تشهد مكة المكرمة تنفيذ مشروعين هما (رتاج مكة، وجوهرة الرصيفة)، وتحتضن مدينة الطائف مشروعين آخرين هما (الفتح ومدينة الورود).

وتقع المشاريع ضمن بيئة سكنية توفر متطلبات الحياة المدنية وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والتي تسهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير أفضل الحلول السكنية ضمن مجمعات متكاملة ذات تنظيم مميز ونسق بيئي مناسب يوفر أفضل الخدمات.

منطقة مكة المكرمة