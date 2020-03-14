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الأحوال المدنية تنجز 10 ملايين عملية

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الأحوال المدنية تنجز 10 ملايين عملية
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

حققت الأحوال المدنية أرقاما مميزة على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة، بتجاوزها 10 ملايين عملية خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1441هـ.

وكشفت الأحوال المدنية عن عدد عملياتها المنجزة بإجمالي بلغ 10,493,468عملية في جميع خدماتها المقدمة للمستفيدين، حيث تم إصدار 1,463,681 بطاقة هوية وطنية (للرجال والنساء)، و490,388 سجلا للأسرة.

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وفي إطار خطة ترميم ومعالجة الوثائق تم افتتاح 4 معامل للترميم والمعالجة خلال النصف الأول من العام الحالي في الرياض والمدينة المنورة وتبوك وجازان، وذلك ضمن خطة معتمدة لإنشاء 9 معامل في مختلف المناطق المملكة، لمعالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها للعوامل المناخية والطبيعية المختلفة، باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة.

ونفذت الوحدات المتنقلة 1,500 زيارة لمختلف المحافظات والمراكز في المناطق والجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الجهات التعليمية.

وتضمنت إحصائية الأحوال المدنية خلال النصف الأول لهذا العام الانتهاء من جميع أعمال أرشفة أساسات المواطنات في جميع المكاتب النسائية، وذلك بأرشفة 63 مليون وثيقة فيما أضافت خلال النصف الأول 5 خدمات جديدة هي (تسجيل المواليد، وتعديل المهن للمدنيين، وتقدير المطورة، وإيصال سجل الأسرة للزوج، وإيصال سجل الأسرة للأمهات).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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