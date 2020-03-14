صرف كروت مشروع «السقيا» لأهالي فيفا اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثلة بفرع خدمات المياه في محافظتي بني مالك وفيفا اليوم، في صرف كروت الاستحقاق للمستفيدين المسجلين في مشروع «السقيا» من أهالي محافظة فيفا.
ودعا الفرع المستفيدين إلى التوجه لمقره بمحافظة الداير بني مالك في موعد أقصاه الـ 20 من شعبان المقبل لاستلام مستحقاتهم، مع ضرورة إحضار الوثائق اللازمة المتمثلة في بطاقة الهوية الوطنية (أساس)، صورة من سجل الأسرة، مشيرا إلى أن طباعة الكروت ستكون مصحوبة بتحديث للبيانات.
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