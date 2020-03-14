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دعم ملاك عربات الأطعمة المتنقلة بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إيناس المخلفي - المدينة المنورة

أكد أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد البليهشي عزم الأمانة على دعم مشاريع عربات الأطعمة المتنقلة «فود ترك» من خلال حزمة من الإجراءات السريعة التي ستنفذها الأمانة لتهيئة البنية التحتية في الساحات والمواقع المخصصة لممارسة هذا النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لملاكها.

وأشار المهندس البليهشي خلال اللقاء الأول الذي نظمته أمانة المنطقة مع ملاك العربات المتنقلة إلى استعداد الأمانة لإطلاق حزمة متنوعة من الخدمات الجديدة لتسهيل كافة الإجراءات التي تدعم هذه المشاريع التي تشمل تحسين بيئة العمل من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات والجلسات المخصصة لعملائها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.

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وبين أن الجهات المعنية في الأمانة شرعت بتنظيم عمل عربات الأطعمة والمشروبات والاهتمام بهذه المشاريع الصغيرة التي تشكل جزءا هاما من الأنشطة الاجتماعية والشبابية في المدينة المنورة ووضعها في الإطار الاجتماعي والاقتصادي والجمالي الذي يلبي تطلعات رواد ورائدات الأعمال المهتمين بتنمية هذا القطاع بمشاريع غير تقليدية ويساعد في تعزيز الطابع الحضاري العام للمدينة المنورة، لافتا إلى أن الأمانة أصدرت أخيرا التراخيص الموقتة التي تمكن ملاك العربات من ممارسة النشاط في عدد من المواقع المجهزة والمهيأة بالخدمات.

من جهة أخرى قررت أمانة منطقة المدينة المنورة إنشاء طائفة لمهنة عربات الأطعمة المتنقلة (فود ترك) للمساهمة بتنظيم عمل الطائفة ودعم العاملين في هذا المجال، وذلك من خلال الإعلان عبر منصاتها الالكترونية لاستقبال طلبات الترشيح لتولي مهام رئيس الطائفة ومهام نائب الرئيس.

آراء ومقترحات قدمها ملاك العربات: