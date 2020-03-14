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رش 200 من أحياء القطيف بالمبيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القطيف

نحو 200 حي في محافظة القطيف جرى رشها بالمبيدات من قبل عمال البلدية، وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى استخدام المطهرات والمعقمات في الأسواق ومواقع ألعاب الأطفال.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أنه جرى رفع كميات من الأنقاض والنفايات الصلبة بلغت 14.550 م3، إضافة إلى رفع 3711 طنا من النفايات المنزلية، وغسل 600 برميل نفايات، و396 حاوية، ومعالجة وضع 61 حاوية. وأكد أهمية اتباع وسائل السلامة واستخدام المطهرات والمعقمات، مشيرا إلى أن البلدية لمست مستوى الوعي لدى المواطن من خلال استقبال جميع القرارات برحابة صدر، مشيدا بتعاون المواطنين وتجاوبهم بإغلاق الأسواق الجائلة ومحلات الطيور، إضافة إلى حظر الجلوس في المطاعم والمقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية.