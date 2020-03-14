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منشورات وقائية لتجنب المصافحة بالمساجد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - حفر الباطن وزعت صحة محافظة حفر الباطن بالشراكة مع إدارة المساجد بالمحافظة، منشورات توعوية في عدد من المساجد والجوامع احتوت على إرشادات وقائية لتجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين جيدا بعد استخدام المصاحف في المساجد.



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