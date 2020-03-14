وزراء صحة الخليج يطالبون بتجنب الذهاب لأماكن التجمعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
استعرض وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي بحضور الأمين العام للمجلس آخر التطورات والمستجدات لفيروس كورونا (19-COVID)، ومناقشة الإجراءات المتبعة للحد من انتشاره في دول المجلس.
وحثوا المواطنين والمقيمين في دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان، والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأكد الوزراء خلال اجتماع أمس عبر الاتصال المرئي أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي على مستوى وكلاء وزارات الصحة لغرض المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق بشأن القرارات المشتركة، إضافة إلى تبادل البيانات عن طريق مكتب اللوائح الصحية الدولية.
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