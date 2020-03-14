السعودية | السعودية تجلي 250 مواطناً من الفلبين

شكرا لقرائتكم السعودية تجلي 250 مواطناً من الفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجلت سفارة السعودية في الفلبين ما يقارب 250 مواطناً من الفلبين.

وقدمت السفارة لهؤلاء "جميع وسائل المساعدة" خلال عملية الإجلاء التي حصلت عبر مطار مانيلا، والتي تمت تحت إشراف سفير السعودية لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري وعدد من موظفي السفارة.

وشكر السفير البصيري مدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير على الجهود التي قدمها خلال عملية إجلاء السعوديين.

في سياق آخر، قررت مانيلا فرض حظر تجول ليلي في العاصمة الفلبينية التي تعد 12 مليون نسمة، كما أعلن مسؤولون، السبت، في إطار جهود البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ سريان هذا الإجراء، الأحد، بعدما أمر الرئيس رودريغو دوتيرتي بإغلاق العاصمة وعزلها عن بقية البلاد التي سجلت 111 حالة بينها ثماني وفيات.

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وسيتعين على السكان البقاء في منازلهم بين الساعة الثامنة مساء والخامسة فجراً باستثناء الاضطرار للخروج إلى العمل أو لشراء مواد أساسية أو طلب المساعدة الطبية.

ويريد رؤساء بلديات 17 منطقة في العاصمة أيضاً إغلاق المراكز التجارية مؤقتاً.

ويأتي ذلك بعد إعلان دوتيرتي وقف خطوط المواصلات إلى مانيلا اعتباراً من الأحد. وستغلق المدارس لمدة شهر كما حظرت التجمعات الكبرى.

وقال وزير الداخلية ادواردو انو إن أي شخص يخالف حظر التجول سيُعتقل إذا رفض تعليمات الشرطة بالذهاب إلى المنزل.

من جهته، حذر وزير الصحة فرانسيسكو دوكي، السبت، من أن عدد المصابين بالفيروس سيزداد على الأرجح قائلاً "سيكون الأمر سريعاً جداً".