محمد بن مسعود - الدمام - الضربات أصابت أهدافها بدقة عالية نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في إصابة أهداف عدة ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني. وتفصيلاً، استهدفت القوات عناصر إرهابية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب، وأصابت الضربات أهدافها بدقة عالية. قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 08:50 PM الضربات أصابت أهدافها بدقة عالية Advertisements بالفيديو .. "التحالف" يستهدف عناصر إرهابية حوثية في جبهة مأرب بالفيديو .. "التحالف" يستهدف عناصر إرهابية حوثية في جبهة مأرب نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في إصابة أهداف عدة ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني. وتفصيلاً، استهدفت القوات عناصر إرهابية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب، وأصابت الضربات أهدافها بدقة عالية. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو .. "التحالف" يستهدف عناصر إرهابية حوثية في جبهة مأرب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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