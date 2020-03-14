، باحثون بجامعة أوتريخت الهولندية يبتكرون دواءً لـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحتاج إلى أشهر لتوفيره

نقلت وكالة أنسا الإيطالية عن باحثين في جامعة أوتريخت الهولندية، اليوم (السبت)، أنه جرى تطوير أول دواء متخصص يهاجم فيروس كورونا الجديد.

وأوضح الباحثون أن الدواء عبارة عن جسم مضاد أحادي النسيلة، متخصص في التعرف على البروتين، الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافوا الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن السلامة والفعالية.

وبينت "أنسا" أن البحث نشر على موقع "بيوركسف" من قبل مجموعة جامعة أوتريخت الهولندية بقيادة شونيان وانغ.فيروس كورونا الجديد