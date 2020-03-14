محمد بن مسعود - الدمام - القاهرة: تعليق نشاط "كرة القدم" 15 يومًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-14 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم، وقال: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر تعليق نشاط اللعبة 15 يومًا بدءًا من بعد غد الاثنين 16 مارس. ويشمل القرار جميع الفئات السنية". 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 08:13 PM Advertisements أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم، وقال: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر تعليق نشاط اللعبة 15 يومًا بدءًا من بعد غد الاثنين 16 مارس. ويشمل القرار جميع الفئات السنية". ، القاهرة: تعليق نشاط "كرة القدم" 15 يومًا ،

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