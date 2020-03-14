محمد بن مسعود - الدمام - قرر الجهاز الفني لفريق التعاون الأول لكرة القدم تمديد إجازة اللاعبين ليومين قادمين. وقال النادي: "يأتي هذا القرار عقب قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية". وكان من المقرر عودة اللاعبين للتدريبات اليوم استعداداً لمواجهة فريق الفيصلي مساء الخميس المقبل في الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.فيروس كورونا الجديد التعاون بعد تعليق النشاط الرياضي.. التعاون يمدد إجازة لاعبيه يومين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-14 قرر الجهاز الفني لفريق التعاون الأول لكرة القدم تمديد إجازة اللاعبين ليومين قادمين. وقال النادي: "يأتي هذا القرار عقب قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية". وكان من المقرر عودة اللاعبين للتدريبات اليوم استعداداً لمواجهة فريق الفيصلي مساء الخميس المقبل في الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 Advertisements 07:54 PM اخر تعديل 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 08:21 PM قرر الجهاز الفني لفريق التعاون الأول لكرة القدم تمديد إجازة اللاعبين ليومين قادمين. وقال النادي: "يأتي هذا القرار عقب قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية". وكان من المقرر عودة اللاعبين للتدريبات اليوم استعداداً لمواجهة فريق الفيصلي مساء الخميس المقبل في الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ، بعد تعليق النشاط الرياضي.. التعاون يمدد إجازة لاعبيه يومين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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