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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني أن فريقه لن يخوض المباراة المقررة يوم السبت أمام أتلتيكو توكومان، ضمن منافسات كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم؛ وذلك بسبب المخاوف إزاء تزايد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وقد يعرّض هذا القرار النادي لعقوبات، حيث قررت الحكومة الأرجنتينية والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إقامة منافسات البطولة لكن دون حضور جماهير.
وذكر النادي في بيان أنه أخذ في اعتباره أن الأولوية لصحة وسلامة جميع المشاركين والمعنيين بالمباراة، مؤكداً رفضه خوضها.
وكان الكولومبي توماس غوتيريز لاعب "ريفر بليت" قد خضع لاختبار فيروس "كورونا" وتأكد عدم إصابته.فيروس كورونا الجديد
الأرجنتين: "ريفر بليت" يرفض خوض مباراة الكأس بسبب "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-14
أعلن نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني أن فريقه لن يخوض المباراة المقررة يوم السبت أمام أتلتيكو توكومان، ضمن منافسات كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم؛ وذلك بسبب المخاوف إزاء تزايد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وقد يعرّض هذا القرار النادي لعقوبات، حيث قررت الحكومة الأرجنتينية والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إقامة منافسات البطولة لكن دون حضور جماهير.
وذكر النادي في بيان أنه أخذ في اعتباره أن الأولوية لصحة وسلامة جميع المشاركين والمعنيين بالمباراة، مؤكداً رفضه خوضها.
وكان الكولومبي توماس غوتيريز لاعب "ريفر بليت" قد خضع لاختبار فيروس "كورونا" وتأكد عدم إصابته.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
07:52 PM
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
08:20 PM
أعلن نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني أن فريقه لن يخوض المباراة المقررة يوم السبت أمام أتلتيكو توكومان، ضمن منافسات كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم؛ وذلك بسبب المخاوف إزاء تزايد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وقد يعرّض هذا القرار النادي لعقوبات، حيث قررت الحكومة الأرجنتينية والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إقامة منافسات البطولة لكن دون حضور جماهير.
وذكر النادي في بيان أنه أخذ في اعتباره أن الأولوية لصحة وسلامة جميع المشاركين والمعنيين بالمباراة، مؤكداً رفضه خوضها.
وكان الكولومبي توماس غوتيريز لاعب "ريفر بليت" قد خضع لاختبار فيروس "كورونا" وتأكد عدم إصابته.
، الأرجنتين: "ريفر بليت" يرفض خوض مباراة الكأس بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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