«جامعة حائل» توضح حقيقة إجراء الاختبارات عبر نظام «بلاك بورد»

نفى المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي، اليوم السبت، ما يتردد بشأن إجراء الاختبارات عبر نظام «بلاك بورد».

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال البلوي: «نظرًا إلى كثرة التساؤلات الواردة من طلاب وطالبات الجامعة حول إجراء الاختبارات عبر نظام (بلاك بورد)؛ تود جامعة حائل أن توضح أنه لن تجرى أي اختبارات فصلية من خلال هذا النظام».

واستثنى البلوي من ذلك «الاختبارات القصيرة والواجبات التي يحددها الأساتذة، والتي يجب على الطلبة تسليمها في موعد محدد».

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