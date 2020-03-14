بالفيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف عناصر الميليشيا الإرهابية بمأرب

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، العناصر الإرهابية التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران؛ وذلك ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب.

واليوم، قُتل (5) عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي ميداني، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في ضواحي مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وذكر الجيش اليمني في بيان، أن مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات وجبهة كلابة شرق مدينة تعز.

ووفقًا للبيان، قُتل القيادي الحوثي المُكنَّى (أبو مجاهد)، بالإضافة إلى أربعة عناصر حوثية أخرى في المعارك، فيما قُتل (6) من أفراد القوات الحكومية، خلال المواجهات بين الطرفين في شرق وشمال شرق مدينة تعز.