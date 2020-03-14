بالصور.. أمانة نجران تعزز إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

تواصل أمانة منطقة نجران جهودها في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

ونفّذت أمانة المنطقة، أمس الجمعة، جولات ميدانية للتأكيد على تطبيق قرار تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، وأخذ التعهدات على أصحابها للالتزام بتنفيذ القرار؛ حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، كما تتواصل أعمالها الرقابية الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية للتأكيد على توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة.

وكثّفت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها أعمالها في صيانة وتنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جرى رشّ مزيج من المواد المطهرة والمنظفات على مقاعد الحدائق العامة واللافتات في الشوارع، وتطهير الأرضيات والأسطح يوميًّا، لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للأمانة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

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ودعت أمانة نجران المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة من خلال البعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين، والتواصل بشكل مباشر للتبليغ عن حالات الاشتباه، متمنية السلامةَ والصحةَ للجميع.

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