مدني الباحة ينقذ محتجزًا في جبل أشحط من لدغة ثعبان

أعلن الدفاع المدني السعودي، عن إنقاذ شخص تعرض للدغة ثعبان، بعد احتجازه هو واثنين من مرافقيه في أحد الجبال بمركز الشعراء.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال: «أنقذ مدني الباحة شخصًا احتُجز في جبل أشحط بمركز الشعراء، من لدغة ثعبان، واثنين من مرافقيه»، مؤكدًا أن رجال الدفاع المدني نقلوا المصاب على الأكتاف لمسافة ٥ كيلومترات، وسلموه للهلال الأحمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي التفاصيل، صرح الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن مركز القيادة والتوجيه بلغه صباح اليوم، في تمام الساعة 11:49 صباحًا أن أحد المواطنين يطلب المساعدة لاحتجازه في جبل وادي أشحط.

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وأضاف الغامدي، أنه «على الفور تم تحريك فرقة الإنقاذ الجبلي من مركز الشعراء، وكذلك الدعم.. وعند الوصول إلى آخر نقطة لتمركز الآليات، ترجلت فرقة الإنقاذ الجبلي والدعم بمسافة 5 كيلومترات، ووصلت إلى موقع المحتجز؛ حيث اتضح أنه مصاب بلدغة ثعبان».

وأشار الغامدي إلى أنه «كان برفقة المصاب شخصان، وهم بصحة جيدة، وتم نقله بحمله على النقالة والأكتاف».

وأكد الغامدي، أن عملية الإنقاذ استغرقت (4) ساعات لوعورة الطريق وخطورتها وطول المسافة، وأنه تم الوصول به إلى موقع تمركز الآليات، وتم تسليمه للهلال الأحمر، وتسليم الموقع للشرطة بحكم الاختصاص، مختتمًا بالقول: «الدفاع المدني يدعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور بتلك المواقع»، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.