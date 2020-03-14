بالفيديو.. الأحوال المدينة تنجز 10 ملايين عملية خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية، أنَّ الأحوال المدنية أنجزت أكثر من 10 ملايين عملية، خلال النصف الأوَّل من العام الهجري الحالي (من محرم وحتى جمادى الآخرة).
ونشرت وزارة الداخلية عبر تويتر فيديو أوضح أنه تمَّ خلال هذه الفترة تدشين 5 خدمات جديدة، وأرشفة أكثر من 63 مليون وثيقة، وإنجاز 10 ملايين و493 عملية.
كما تمَّ خلال نفس الفترة إصدار مليون و463 ألف بطاقة وطنية، وإصدار 490 ألف سجل أسرة، وإجراء 1539 زيارة متنقلة بمختلف مناطق المملكة، وافتتاح 4 كعامل لترميم ومعالجة الوثائق.
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