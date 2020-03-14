«العدل» تفعِّل خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًّا في جميع المحاكم

أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًّا في جميع المحاكم، استمرارًا لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول على أيقونة طلبات القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت moj.gov.sa، ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل إلى المستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.