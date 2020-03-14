بعد تعليق الدراسة.. وزارة التعليم تتخذ 6 إجراءات لتيسير التعليم عن بعد

عقب قرار وزارة التعليم تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ اتخذت الوزارة إجراءات عديدة لتفعيل التعليم عن بُعد لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب,منها المدرسة الافتراضية.

وفي 8 مارس الجاري,أعلنت وزارة التعليم عن تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة حتى إشعار آخر ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

استمرار العملية التعليمية من خلال 19 قناة من قنوات عين

وفور صدور قرار تعليق الدراسة,أعلنت وزارة التعليم عن تفعيل التعليم عن بُعد من خلال المدرسة الافتراضية التي تضم 19 قناة من قنوات عين,يتناوب تقديمها 127 معلمًا لشرح 122 مادة يوميًّا.

وأوضحت وزارة التعليم أن بوابة عين تقدم خدمة دروس بشكل افتراضي مع معلمين وخدمة الكتب التفاعلية,والتقويم الذاتي,فيما تقدم بوابة المستقبل للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية في أي وقت,من خلال 3700 مدرسة موزعة على 33 إدارة تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة,بمشاركة 100 ألف معلم يتواصلون مع طلابهم.

فيما تستمر قنوات عين التابعة لوزارة التعليم في شرح المناهج الدراسية على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من الساعة 8 صباحًا إلى 12.30 ظهرًا,ويعاد مسجلًا طوال اليوم,أو عبر رابط القناة على يوتيوب اضغط هنا.

تردد قنوات عين على عرب سات

وفقًا لوزارة التعليم فإنه يمكن الوصول إلى القنوات التعليمية «عين» عبر قمر عرب سات بالدخول على «الإعدادات,التركيب»,ووضع كلمة المرور التي تتكون من 4 أصفار,ثم تحديث البرنامج والبحث باختيار «يدوي»,ويليه اختيار قمر «عرب سات»,وكتابة التردد «12437 عمودي»,والضغط على زر «البحث».

موعد إعادة الدروس على قنوات عين

وخلال يومي الجمعة والسبت,تعيد شبكة قنوات عين التابعة لوزارة التعليم,عرض الدروس التي تم بثها من الاثنين إلى الخميس,على مدار 24 ساعة؛ لتحقيق أقصى استفادة للطلاب الطالبات.

وزارة التعليم تحدد جدول الحصص اليومي عبر قنوات عين

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كذلك أعلنت وزارة التعليم,بعد يوم واحد من قرار تعليق الدراسة,جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الأولية «الأول والثاني والثالث الابتدائي» والصفوف الثانوية عبر قنوات عين,على تردد عربسات 12437 عمودي,في بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظهرًا,ويُعاد طوال اليوم.

وأضافت وزارة التعليم,عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»,أنها أضافت توقيت بداية كل حصة لجميع المواد الدراسية لكافة المراحل التي تبث عبر رابط قنوات عين على اليوتيوب اضغط هنا.

وزارة التعليم تنصح بعدم استخدام الترددات والروابط غير الرسمية

في الوقت ذاته,شددت وزارة التعليم,عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لجميع الطلاب,على عدم استخدام الترددات والروابط والتطبيقات غير الرسمية,واستخدام الروابط الرسمية فقط لضمان استمرار العملية التعليمية بجودة وفاعلية.

ومن المقرر أن تعطي وزارة التعليم الطالب خيارات أخرى لتلقي دروس عين والجانب الإثرائي المتعلق بها من خلال منظومة التعليم الموحدة,دون إلزام أو تسجيل للحضور؛ إذ سترسل الوزارة الرسائل الإرشادية للمستفيدين من طلاب ومعلمين لدخول المنظومة,والاستفادة من عناصرها التعليمية.

وأشارت وزارة التعليم أنه لا توجد اختبارات أو تقويم أداء أو حل للواجبات في المرحلة الحالية من العمل بالمدرسة الافتراضية,لكنها تهدف إلى تحقيق مشاركة وتفاعل الجميع لتمكين الطلاب والطالبات من استكمال رحلتهم التعليمية.

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