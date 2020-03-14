متحدث الصحة: 86 حالة إجمالي إصابات «كورونا» وتعليق العمرة أسهم في منع انتشار الفيروس

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا بالمملكة، لافتًا إلى أنهم وصلوا لـ 86 حالة، منها حالة واحد تماثلت للشفاء.
وأوضح «متحدث الصحة»، أن المملكة بادرت باتخاذ الإجراءات الاحترازية، منعًا لتفشي الفيروس، مُطالبًا المواطنين والمقيمين كافة بالتعاون والبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمّعات، وعلى كل من قدم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.
وخلال مؤتمر الصحفي اليوم السبت، أشار متحدث الصحة إلى أنه أكثر من 600 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص اللازمة عند منافذ المملكة، داعيًا للابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا وأخذ المعلومات من مصادرها.
وقال إن الحالة الحرجة بسبب كورونا بدأت في التحسن، مؤكدًا أن تعليق العمرة أسهم في منع انتشار فيروس كورونا.
وتابع: إجمالي عدد الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا بلغ 138 دولة.
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