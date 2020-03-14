«صحة حفر الباطن» توزّع منشورات وقائية من «كورونا» على المصلين

قامت «صحة حفر الباطن»، اليوم السبت، بتوزيع منشورات وقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك على المصلين في جامع الراجحي.

وفي توضيح له، قال المتحدث الرسمي باسم صحة حفر الباطن، فيصل محمد الشمري، إن هذه الإجراءات تأتي بالشراكة مع إدارة المساجد، وتفعيلًا لدورها الوقائي تجاه المجتمع، لافتًا إلى أن هذه المشورات احتوت على الإرشادات الوقائية؛ لتجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين جيدًا، بعد استخدام المصاحف في المساجد.

وأشار الشمري، إلى أن تلك الإجراءات الوقائية الصحية، تضمنّت نظافة وتعقيم الأماكن، مع تعزيز إجراءات الوقاية من خلال أتباع الطريقة الصحيحة لغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد السعال أو العطس، ووضع المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم، بالإضافة إلى نشر المفاهيم الصحية الصحيحة حول ارتداء الكمامات للمصابين أو رعاية شخص لديه أعراض تنفسية.

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وأكد الشمري، أنه «في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية تؤكد صحة حفر الباطن أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية».

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