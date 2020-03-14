«الصحة» تنفي تسجيل حالات إصابة جديدة بـ«كورونا» في الرياض والقنفذة

نفت وزارة الصحة، ما تردد عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، وتسجيل حالات إصابة بمحافظة القنفذة.

وعبر حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قال: لا صحة عن ما يتم تداوله حول التغريدتين المزوّرتين بتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد بأحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، وتسجيل حالات إصابة بمحافظة القنفذة.

ودعا «متحدث الصحة» الجميع بالتواصل مع @SaudiMOH937، لأي استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.