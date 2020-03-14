السعودية اليوم / سفارة المملكة في الفلبين تجلي ما يقارب 250 مواطناً



مانيلا 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أجلت سفارة المملكة العربية

وقدم السفير البصيري الشكر والتقدير لمدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير على الجهود التي قدمها خلال عملية إجلاء المواطنين من المطار.

// انتهى //

19:35ت م

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مانيلا 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأجلت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين ما يقارب 250 مواطناً, وقدمت جميع وسائل المساعدة لهم, وذلك بمطار مانيلا, تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري وعدد من موظفي السفارة.وقدم السفير البصيري الشكر والتقدير لمدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير على الجهود التي قدمها خلال عملية إجلاء المواطنين من المطار.// انتهى //19:35ت م0101

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