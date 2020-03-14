السعودية اليوم / سفارة المملكة في الجزائر تطمئن المواطنين الزائرين بأن طلبها بتواصلهم معها يندرج ضمن إجراءات منع انتشار فيروس "كورونا"



الجزائر 19 رجب 1441 هجري الموافق 14 مارس 2020 م واس

طمأنت سفارة المملكة في الجزائر اليوم جميع المواطنين الزائرين والراغبين في العودة إلى الوطن بأن طلبها بتواصلهم معها يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

ونوهت السفارة في بيان، أنها ‏تود الايضاح بأن طلبها بتواصل المواطنين الزائرين في الجزائر، الراغبين في العودة إلى المملكة يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عودة مواطنيها المتواجدين خارج المملكة بصفة عامة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في الكثير من الدول حول العالم.

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19:19ت م

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