السعودية اليوم / تعليق الدراسة في موريتانيا وإجراءات لاحتواء فيروس كورونا



نواكشوط 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

قررت موريتانيا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية لمدة أسبوع، وذلك ضمن إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار ضمن إجراءات اتخذتها لجنة وزارية مكلفة بمتابعة فيروس كورونا عقب اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد تعود لمواطن أسترالي يعمل في شركة خاصة.

كما قررت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا إخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا، وتقليص عدد نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها، ودعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث.

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19:10ت م

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