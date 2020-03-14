السعودية اليوم / الحكومة الأردنية تعلق دوام المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب كورونا



عمّان 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم تعليق دوام المؤسسات التعليمية ابتداء من غد الأحد ولمدة أسبوعين، ضمن مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا الجديد .

كما أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أيضا تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول ابتداء من يوم الاثنين المقبل، كما سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.

كما قررت الحكومة الأردنية وقف الفعاليات والتجمعات العامة، والشعائر الدينية، والسياحة، وتوجيه المواطنين الأردنيين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية ، بما فيها بيوت العزاء والأفراح، وإيقاف الصلاة في جميع مساجد الأردن وكنائسها كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة ابتداء من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر، و إغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع.

كما تقرر تعليق الفعاليات

// انتهى//

18:47ت م

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عمّان 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم تعليق دوام المؤسسات التعليمية ابتداء من غد الأحد ولمدة أسبوعين، ضمن مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا الجديد .كما أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أيضا تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول ابتداء من يوم الاثنين المقبل، كما سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.كما قررت الحكومة الأردنية وقف الفعاليات والتجمعات العامة، والشعائر الدينية، والسياحة، وتوجيه المواطنين الأردنيين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية ، بما فيها بيوت العزاء والأفراح، وإيقاف الصلاة في جميع مساجد الأردن وكنائسها كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة ابتداء من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر، و إغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع.كما تقرر تعليق الفعاليات الرياضية ، وإغلاق المطاعم ودور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب حتى إشعار آخر .// انتهى//18:47ت م0091

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