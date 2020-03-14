السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,099 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:34 مساءً, 14 مارس 2020 م المناطق_واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 3,099 سلة غذائية في 40 قرية تابعة لمديريات حيران وميدي وحرض وعبس المحاذية لمحافظة صعدة بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18,591 فردا.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.

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