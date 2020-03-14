المدرسة الافتراضية تستقبل طلاب المدرسة غدًا

2020-03-14

تبدأ المدرسة الافتراضية اعتبارًا من يوم غد استقبال الطلاب للدراسة عن بعد دون الذهاب إلى المدارس، ضمن منظومة التعليم الموحدة التي فعلتها المملكة بعد تعليق الدارسة.

19 قناة عبر المدرسة الافتراضية:

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وكشفت وزارة التعليم أن المدرسة الافتراضية تضم 19 قناة من قنوات عين (6 ابتدائي، 3 متوسط، 10 ثانوي بنظاميه وكافة مساراته)، يتناوب على تقديمها 127 معلمًا لشرح 112 مادة يوميًّا، وذلك على تردد عربسات 12437 عمودي، في بث مباشر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، ويُعاد مسجلًا طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا)، كما تقدّم بوابة عين الإثرائية (هنا) خدمة دروس بشكل افتراضي مع معلمين، وخدمة الكتب التفاعلية، والتقويم الذاتي، كذلك تقدم “بوابة المستقبل” (هنا) للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية كخيار آخر متاح في أي وقت، من خلال 3700 مدرسة موزعة على 33 إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بمشاركة 100 ألف معلم يتواصلون مع طلابهم.

منظومة التعليم الموحدة:

وستتيح وزارة التعليم أدوات جديدة للمدرسة الافتراضية من خلال منظومة التعليم الموحدة (هنا)؛ تعطي الطالب خيارات أخرى لتلقي دروس عين والجانب الإثرائي المتعلق بها، بدون إلزام أو تسجيل للحضور، حيث ستقوم الوزارة بإرسال الرسائل الإرشادية للمستهدفين من طلاب ومعلمين للدخول إلى المنظومة والاستفادة من عناصرها التعليمية.

وأكدت وزارة التعليم أنه لا يوجد اختبارات فترية أو تقويم أداء أو حل للواجبات في المرحلة الحالية من العمل بالمدرسة الافتراضية، ولكن لديها هدف يتحقق بمشاركة وتفاعل الجميع من تمكين الطلاب والطالبات من استكمال رحلتهم التعليمية، كما أن لديها خططًا وبدائل وفق المستجدات سيتم العمل بها تبعًا للظروف الراهنة، وما توصي به اللجنة المعنية بفيروس كورونا.

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