بعد تعليق النشاط الرياضي .. مغردون : باقي المولات

2020-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا العديد من المواطنين إلى إغلاق المولات والمراكز التجارية، ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد، بعد الخطوات المتتالية التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن.

وكانت المملكة قد قررت تعليق الدراسة وفتح المدرسة الافتراضية حتى إشعار آخر، بعد ظهور عدة حالات بفيروس كورونا في المملكة، وتلا هذا القرار عدة قرارات مشابهة، حيث تم حظر الاحتفال بالمناسبات في القاعات والصالات والفنادق، وكذلك تم تأجيل عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، وأخيرًا تم تعليق النشاط الرياضي.

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وعبر وسم باقي المولات طالب العديد من المواطنين بإغلاق المراكز التجارية والالتزام بالبقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقال أحد المغردين: “من جدكم وزارة الصحة تستحلفنا بالله خوفًا على سلامتنا وأنت وياه رايحين جايين بالمولات لا وبعد يا ليت عندك شي ضروري كلها كم لفة وتقول أغير جو”.

وأضاف مغرد آخر: “قبل أسبوعين كان الايطاليين يعيشون في لا مبالاة! الآن النظام الصحي ينهار هناك الحالات تسجل 18000 حاله والعدد يزداد الوفيات في يوم واحد وصلت لـ250”.. وتابع: “يا شعب الفيروس خطير وينتقل بالهواء، خافوا على من تحبون لا تنقلوا لهم الوباء”.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت اليوم تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، وذلك ابتداء من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.

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