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"كورونا" يعلق الدراسة في مصر.. وخطة شاملة لمواجهته

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محمد بن مسعود - الدمام - تخصيص 100 مليار جنيه لتنفيذها

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (السبت)، قرارًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، ابتداءً من غد، ضمن خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا الجديد.

وأمر "السيسي" أثناء اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع فيروس كورونا.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 07:01 PM

تخصيص 100 مليار جنيه لتنفيذها

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"كورونا" يعلق الدراسة في مصر.. وخطة شاملة لمواجهته
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (السبت)، قرارًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، ابتداءً من غد، ضمن خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا الجديد.

وأمر "السيسي" أثناء اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع فيروس كورونا.

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، "كورونا" يعلق الدراسة في مصر.. وخطة شاملة لمواجهته ،
المصدر : الخليج 365

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