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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس، 3.099 سلة غذائية في 40 قرية تابعة لمديريات حيران وميدي وحرض وعبس المحاذية لمحافظة صعدة، بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18.591 فرداً.
يأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية السلال الغذائية اليمن
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 06:56 PM
استفاد منها 18.591 فرداً"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 3.099 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس، 3.099 سلة غذائية في 40 قرية تابعة لمديريات حيران وميدي وحرض وعبس المحاذية لمحافظة صعدة، بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18.591 فرداً.
يأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.
، "إغاثي الملك سلمان" يوزّع 3.099 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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