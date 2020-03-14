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أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم السبت، وفاة عشر حالات أخرى؛ بسبب فيروس "كورونا"، بما يزيد عدد الوفيات في بريطانيا منذ أمس لنحو المثل.
وقال كريس ويتي كبير المسؤولين في قطاع الصحة في إنجلترا في بيان أوردته "رويترز": "يؤسفني التأكيد أن 10 إضافيين من المرضى الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية للإصابة بكوفيد-19 في إنجلترا توفوا... كل الأفراد العشرة كانوا ضمن الفئات المعرضة للخطر".
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 06:56 PM
تضاعف عدد الوفيات خلال يومين
أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم السبت، وفاة عشر حالات أخرى؛ بسبب فيروس "كورونا"، بما يزيد عدد الوفيات في بريطانيا منذ أمس لنحو المثل.
وقال كريس ويتي كبير المسؤولين في قطاع الصحة في إنجلترا في بيان أوردته "رويترز": "يؤسفني التأكيد أن 10 إضافيين من المرضى الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية للإصابة بكوفيد-19 في إنجلترا توفوا... كل الأفراد العشرة كانوا ضمن الفئات المعرضة للخطر".
، "كورونا" يودي بحياة 10 بريطانيين جدد ،
المصدر : الخليج 365
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