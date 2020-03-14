، تأكد إصابة شخص ثالث بـ"كورونا" من المخالطين لـ"ترامب" خلال زيارة الرئيس البرازيلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - جلس مع الحضور على عشاء "مارالاغو"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن نتائج اختبار أجري في وقت متأخر أمس للسفير البرازيلي بالوكالة نيستور فورستر، الذي جلس إلى مائدة الرئيس ترامب خلال عشاء في مارالاغو قبل أسبوع ظهرت إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد، بحسب ما أوردت "الحرة"، اليوم السبت.

وبينت "نيويورك تايمز" أن "فورستر" هو الشخص الثالث الذي يصاب بالفيروس، من الذين زاروا منتجع الرئيس في جنوب فلوريدا في نهاية الأسبوع الماضي.

وأقيم العشاء في منتجع "مارالاغو" الذي يملكه "ترامب" في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية السبت الماضي.



وأثبتت الفحوص أن مدير اتصالات الرئيس البرازيلي فابيو واجنغارتن مصاب بالفيروس.

وأعلنت البرازيل الخميس الماضي أن مسؤولاً حكومياً التقى في نهاية الأسبوع المنصرم "ترامب"، خلال الزيارة التي قام بها "بولسونارو" إلى الولايات المتحدة.

وأعرب "ترامب" عن عدم قلقه من التعرض للفيروس بعد أن تناول العشاء الأسبوع الماضي مع الرئيس البرازيلي الذي أثبتت فحوص إصابة مساعده الإعلامي بالفيروس.