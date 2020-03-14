محمد بن مسعود - الدمام - وافق وزير التجارة، على ترقية مدير إدارة حوكمة الشركات والالتزام سابقًا، عبدالله بدوي عسيري، إلى المرتبة الثانية عشرة، مديرًا لفرع الوزارة بمنطقة جازان. صحيفة "الخليج 365" تهنئ "العسيري"، وتتمنى له دوام التوفيق. 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 06:35 PM Advertisements "بدوي" مديرًا لفرع التجارة بجازان "بدوي" مديرًا لفرع التجارة بجازان وافق وزير التجارة، على ترقية مدير إدارة حوكمة الشركات والالتزام سابقًا، عبدالله بدوي عسيري، إلى المرتبة الثانية عشرة، مديرًا لفرع الوزارة بمنطقة جازان. صحيفة "الخليج 365" تهنئ "العسيري"، وتتمنى له دوام التوفيق. الكلمات المفتاحية ، "بدوي" مديرًا لفرع التجارة بجازان ،

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